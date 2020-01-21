MAÇ SONUCU Kırklarelispor 0 - 0 Medipol Başakşehir

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş karşılaşmasında TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Kırklarelispor, Başakşehir'i konuk etti. Kırklareli Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. İlk maçta İstanbul'dan 1-1'lik beraberlikle ayrılmayı başaran Kırklarelispor, bu sonuçla adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

BAŞAKŞEHİR'İN GOLÜ VAR'A TAKILDI

Başakşehir, karşılaşmanın 65. dakikasında geliştirdiği atakta Robinho ile kaleyi yokladı, kaleciden seken topu Demba Ba tamamladı ve top ağlara gitti. Karşılaşmanın hakemi Koray Gençerler, VAR'dan gelen uyarıyı dikkate aldı ve pozisyonun ofsayt olduğuna kanaat getirerek Başakşehir'in golünü geçersiz kıldı.

SÜPER LİG TAKIMLARINI ELEMİŞTİ

Kırklarelispor Süper Lig takımlarını elemeye devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Ankaragücü'nü 1-0'lık skorla eleyen Kırklarelispor, 5'inci turda Gaziantep FK ile eşleşmişti. Zorlu rakibine deplasmanda 3-2 yenilen Kırklarelispor rövanş maçında taraftarı önündeki maçı 2-1 kazanmış ve tur atlamıştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3'üncü dakikada Visca'nın kaleye kavisli gönderdiği topu kaleci son anda tokatlayarak kornere çeldi.

11'inci dakikada Visca'nın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Aleksic kullandı. Kaleye giden topu kaleci çevirirken, dönen topa Gulbrandsen'in kafa vuruşu yine kalecide kaldı.

13'üncü dakikada sağ taraftan Emre Keleşoğlu'nun ortasında Malik'in kafa vuruşu üstten auta çıktı.

23'üncü dakikada defanstan seken topa Aleksic'in rövaşata vuruşunu kaleci son anda çeldi.

24'üncü dakikada kafa topu mücadelesinde yüzüne darbe alan Berkay sakatlanarak oyun dışına alındı. Berkay'ın yerine Robinho oyuna dahil oldu.

50'nci dakikada Robinho'nun ceza alanı içinden vuruşu kaleci İbrahim Demir'de kaldı.

52'nci dakikada ceza alanı içinde oluşan karambolde en son Aleksic'in yaptığı vuruş defanstan döndü.

65'inci dakikada Robinho'nun ceza alanı dışından vuruşu kaleciden döndü. Dönen topa dokunan Demba Ba topu filelere gönderdi. Gol, VAR'ın ofsayt kararı ile iptal edildi.

71'inci dakikada Robinho'nun köşe atışında Demba Ba'nın kafa vuruşu direkten dışarı gitti.

87'nci dakikada Demba Ba'nın indirdiği topa ceza alanı içinde Kerim Frei'nin vuruşunda top üstten dışarı gitti.

Karşılaşma 0-0 berabere sonuçlandı.

Stat: Atatürk

Hakemler: Koray Gençerler, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Kısal

GMG Kırklarelispor: İbrahim Demir, Davut Babur, Müslüm Aydoğan, Caner Koca, İbrahim Sürgülü, Emre Keleşoğlu, Malik Karaahmet (Dk. 88 Deniz Ataç), Bahadır Çiloğlu, Mert Sinan Pekesen, Yüksel Şişman (Dk. 74 Yusuf Çelik), Enis Çeliksu (Dk. 85 Serkan Sözmen)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Clichy, Visca, Guldbrandsen (Dk. 64 Crivelli), Demba Ba, Aziz Eraltay, Uğur Uçar, Skrtel, Berkay Özcan (Dk. 26 Robinho), Azubuike (Dk. 79 Kerim Frei), Aleksic

Sarı kartlar: Dk. 11 Skrtel, Dk. 62 Aleksic, Dk. 76 Robinho, Dk. 90+3 Visca (Medipol Başakşehir), Dk. 16 Emre Keleşoğlu, Dk. 62 Yüksel Şişman, Dk. 81 Bahadır Çiloğlu, Dk. 86 Malik Karaahmet, Dk. 90+5 Deniz Ataç (GMG Kırklarelispor)