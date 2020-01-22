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Göztepe - Antalyaspor | CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Göztepe ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. İlk maçı Antalyaspor sahasında 4-3 kazanmıştı. Bornova Aziz kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetiyor. Karşılaşmayı Aspor'dan ve sabah.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...

Giriş: 22.01.2020 17:00 Güncelleme: 22.01.2020 17:35

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turundan 4-3'ün rövanşında Göztepe ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor...

CANLI YAYIN:

CANLI ANLATIM:

İLK 11'LER

Göztepe: Göktuğ Bakırbaş, Titi, Gassama, Leo, Borges, Mossoro, Serdar Gürler, Yalçın, Soner, Tripic, Deniz

Antalyaspor: Ferhat, Kudryashov, Celustka, Veysel, Fredy, Yekta, Ufuk Akyol, Harun, Sinan Gümüş, Bünyamin, Mukariu

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