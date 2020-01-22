Göztepe - Antalyaspor | CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turundan 4-3'ün rövanşında Göztepe ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor...
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CANLI ANLATIM:
İLK 11'LER
Göztepe: Göktuğ Bakırbaş, Titi, Gassama, Leo, Borges, Mossoro, Serdar Gürler, Yalçın, Soner, Tripic, Deniz
Antalyaspor: Ferhat, Kudryashov, Celustka, Veysel, Fredy, Yekta, Ufuk Akyol, Harun, Sinan Gümüş, Bünyamin, Mukariu
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