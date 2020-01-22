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Kasımpaşa - Alanyaspor | CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Kasımpaşa sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı  Bahattin Şimşek yönetiyor. Karşılaşmanın canlı yayınını A Spor'dan ya da sabah.com.tr'den izleyebilirsiniz...

Giriş: 22.01.2020 13:58 Güncelleme: 22.01.2020 13:58

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu rövanş karşılaşmalarının heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Günün ilk mücadelesinde Kasımpaşa ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geliyor. İlk karşılaşma Alanyaspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlanmıştı.

CANLI YAYIN:

CANLI ANLATIM:

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Fatih, Çağtay, Sarlija, Brecka, Tarkan, Doğucan, İlhan, Aytaç, Hajradinovic, Ahmet, Thiam

Alanyaspor: Marafona, N'Sakala, Welinton, Caulker, Onur, Ceyhun, Siopis, Bakasetas, Fernandes, Efecan, Bammou

PAŞA'DA EKSİK ÇOK

Süper Lig'de çıktığı son 8 maçın 7'sinde sahadan puansız ayrılan Kasımpaşa, geçen hafta deplasmanda oynadığı turun ilk müsabakasında da Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olmuştu. Kasımpaşa'da kırmızı kart cezalısı Jorge Fernandes karşılaşmada forma giyemeyecek. Lacivert-beyazlı takımda sakatlıkları süren David Pavelka, Yusuf Erdoğan, Loret Sadiku ve Ricardo Quaresma'nın da mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

ALANYASPOR KALEYE TAKVİYE YAPTI

Aytemiz Alanyaspor, kadrosuna bir süredir kulüpsüz olan tecrübeli kaleci Cenk Gönen'i kattı. Deneyimli bir futbolcu transfer ettiklerini belirten kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Transferde acelemiz yok demiştik ancak konu Cenk olunca anlaştık ve takımımıza dahil ettik. Cenk'in geçmişteki kariyerini biliyoruz. Son zamanlarda çok oynamadı ancak yeniden Cenk Gönen'i izleyeceğiz. Daha yaşı da geç. Kendisine teşekkür ediyoruz. Allah utandırmasın" diye konuştu

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