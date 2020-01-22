MAÇ SONUCU Göztepe 2 - 2 Antalyaspor

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Göztepe ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. İlk maçı sahasında 4-3 kazanan Antalyaspor deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kalarak Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Zorlu karşılaşmada Antalyaspor'un golleri Harun Alpsoy ve Paul Mukairu'dan gelirken, Göztepe'nin gollerini Tripic ve Halil Akbunar kaydetti. Ayrıca Antalyaspor'da Amilton kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
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