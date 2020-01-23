Denizlispor - Trabzonspor | CANLI İZLE

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Denizlispor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor...
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İLK 11'LER
Denizlispor: Tolgahan, Muhammet, Zeki, Mbamba, Sedat, Recep Niyaz, Ogenyi Onazi, Olcay Şahan, Isaac Sackey, Hadi Sacko, Oscar Estupinan
Trabzonspor: Erce, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Obi Mikel, Ndiaye, Abdülkadir Parmak, Nwakaeme, Yusuf, Sörloth
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