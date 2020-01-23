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Denizlispor - Trabzonspor | CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Trabzonspor deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya geliyor. Bordo-mavililer sahasında oynanan ilk maçı Jose Sosa ve Nwakaeme'nin attığı gollerle 2-0 kazanmıştı. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmada Suat Arslanboğa düdük çalıyor. Denizlispor-Trabzonspor maçını canlı olarak Aspor ya da sabah.com.tr'den izleyebilirsiniz...

Giriş: 23.01.2020 16:59

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Denizlispor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor...

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CANLI ANLATIM


İLK 11'LER

Denizlispor: Tolgahan, Muhammet, Zeki, Mbamba, Sedat, Recep Niyaz, Ogenyi Onazi, Olcay Şahan, Isaac Sackey, Hadi Sacko, Oscar Estupinan

Trabzonspor: Erce, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Obi Mikel, Ndiaye, Abdülkadir Parmak, Nwakaeme, Yusuf, Sörloth

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