Galatasaray-Çaykur Rizespor maçına damga vuran pozisyon!

Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a 2-1 yenilerek turnuvaya veda eden Çaykur Rizespor'lu futbolcular ve teknik heyet maçın son bölümlerinde yaşanan bir pozisyonda hakem Atilla Karaoğlan'a yoğun itirazlarda bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında deplasmanda 2-1 mağlup olarak organizasyona veda eden Çaykur Rizespor'da "gol" isyanı var.

İŞTE MAÇA DAMGA VURAN POZİSYON!

Mücadelenin 90+7. dakikasında kullanılan serbest vuruşta Galatasaray kalecisi Okan Kocuk topu kontrol etmek için yükseldi ancak top kontrolünü sağlayamadan yerde kaldı. Pozisyonun devamında Rizesporlu futbolcular, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Ancak hakem Atilla Karaoğlan, golden önce düdüğünü çaldı ve kaleci Okan'a faul yapıldığını işaret etti

Bu kararın ardından Rizesporlu futbolcular ve teknik heyet, hem maç içerisinde hem de maç sonunda hakem Karaoğlan'a yoğun itirazlarda bulundu.