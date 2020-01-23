Yeni Malatyaspor - Sivasspor | CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Yeni Malatyaspor sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor.
İki takım arasında Sivas'ta oynanan turun ilk maçı Demir Grup Sivasspor'un 4-0 üstünlüğüyle tamamlanmıştı. Malatya ekibinde sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor. Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren BtcTurk Yeni Malatyaspor, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'da yarı final oynamıştı.
CANLI YAYIN
CANLI ANLATIM
İLK 11'LER
Malatyaspor: Ufuk, Chebake, Mina, Mustafa, Sakıb, Robin, Acquah, Murat, Guilherme, Bifouma, Umut
Sivasspor: Ali Şaşal, Fatih, Appindangoye, Papp, Erdoğan, Cofie, Mert Hakan, Hakan Arslan, Traore, Yasin, Kone
MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİK BİLGİLERİ
-Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor son 4 maçta yenilmedi.
-BtcTurk Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor ile oynadığı son 3 karşılaşmanın hiçbirinde galibiyet alamadı.
-BtcTurk Yeni Malatyaspor son oynadığı 5 karşılaşmada galibiyet yüzü görmedi.
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