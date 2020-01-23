 BİZE ULAŞIN

Yeni Malatyaspor - Sivasspor | CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu maçında Yeni Malatyaspor ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de liderliğini sürdüren Sivasspor sahasında oynadığı ilk karşılaşmayı 4-0 kazanmıştı. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı Mustfa Öğretmenoğlu yönetiyor. Yeni Malatyaspor - Sivasspor maçını canlı olarak Aspor'dan ya da sabah.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...

Giriş: 23.01.2020 13:58

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Yeni Malatyaspor sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor.

İki takım arasında Sivas'ta oynanan turun ilk maçı Demir Grup Sivasspor'un 4-0 üstünlüğüyle tamamlanmıştı. Malatya ekibinde sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor. Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren BtcTurk Yeni Malatyaspor, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'da yarı final oynamıştı.

CANLI YAYIN


CANLI ANLATIM



İLK 11'LER

Malatyaspor: Ufuk, Chebake, Mina, Mustafa, Sakıb, Robin, Acquah, Murat, Guilherme, Bifouma, Umut

Sivasspor: Ali Şaşal, Fatih, Appindangoye, Papp, Erdoğan, Cofie, Mert Hakan, Hakan Arslan, Traore, Yasin, Kone

MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİK BİLGİLERİ

-Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor son 4 maçta yenilmedi.

-BtcTurk Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor ile oynadığı son 3 karşılaşmanın hiçbirinde galibiyet alamadı.

-BtcTurk Yeni Malatyaspor son oynadığı 5 karşılaşmada galibiyet yüzü görmedi.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

Beşiktaş 2-3 BB Erzurumspor (MAÇ SONUCU) - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti!
Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı'dan istifa yanıtı
Beşiktaş 2-3 BB Erzurumspor (MAÇ SONUCU) - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti!
Karius ıslıklara böyle tepki verdi
Beşiktaş'ta Caner Erkin ve Mohamed Elneny arasında gerginlik