Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu etabı sona ererken, gözler çeyrek final maçlarına çevrildi. Bu turda mücadele edecek takımlar belli olurken, kura çekiminde Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Antalyaspor seri başı takımlar olacak. Seri başı olmayan takımlar ise Sivasspor, Kırklarelispor, Erzurumspor ve Alanyaspor...
Ziraat Türkiye Kupası kura çekiminde çeyrek final etabının yanı sıra yarı final eşleşmeleri de belli olacak.
CANLI YAYIN
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA SON 16 TURU RÖVANŞ MAÇINDA ATILAN GOLLER!
İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ!
Trabzonspor - BB Erzurumspor
Kırklarelispor - Fenerbahçe
Alanyaspor - Galatasaray
Antalyaspor - Sivasspor
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ!
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor - BB Erzurumspor eşleşmesinin galibi ile Kırklarelispor - Fenerbahçe eşleşmesinin galibi karşılaşacak. Yarı final turunun diğer ayağında ise Alanyaspor - Galatasaray eşleşmesinin galibi ile Antalyaspor - Sivasspor eşleşmesinin galibi karşılaşacak.
TÜRKİYE KUPASI'NDA MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?
Kupada çeyrek final ilk maçları 4, 5 ve 6 Şubat'ta, rövanş karşılaşmaları ise 11, 12 ve 13 Şubat'ta oynanacak. Yarı final ilk müsabakaları 3, 4 veya 5 Mart'ta, rövanş maçları da 21, 22 veya 23 Nisan'da yapılacak. Türkiye Kupası'nda final müsabakası ise 21 Mayıs'ta oynanacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.