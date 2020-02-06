Aslan kupada parçalı bulutlu

G.Saray'a 12 Şubat'ta İstanbul'da oynanacak rövanşta tur için 3 farklı galibiyet gerekiyor

ZIRAAT Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor evinde Galatasaray'ı 2-0 yendi ve 12 Şubat tarihinde İstanbul'da oynanacak rövanş karşılaşması için avantaj yakaladı.

İKI takım da Süper Lig'i düşünerek Türkiye Kupası'nda rotasyona giderken forvetsiz sahaya çıkan sarı-kırmızılılar, hücumda hiç çoğalamadı ve Onyekuru'ya ısrarla havadan isabetsiz paslar atıldı. Skor 0-0 iken Jimmy Durmaz'ın uzaktan çektiği nefis şut direkte patladı.

ALANYASPOR'UN 11 numarası Bakasetas, kornerde ön direği tutan Belhanda'nın ceza yayına sektirdiği topu gelişine 90'a astı. Ligin en etkili korner kullanan takımlarından olan Aytemiz Alanyaspor'da ikinci yarının başında Tzavellas'ın altıpasa indirdiği topu Junior Fernandes estetik bir vuruşla tamamladı.

2-0'I bulan ev sahibi Alanyaspor'da Papiss Cisse voleyle 3'ü kaçırdı.Galatasaray'da Lemina'nın şutunu kaleci Marafona ayağıyla çıkardı ve deplasmanda gol bulamayan Galatasaray tur şansını çok zora soktu.



KUPADA ŞAŞKIN ŞANSALAN!

İLK yarının sonlarına doğru Bammou ve Şener'in mücadelesinde G.Saraylı futbolcu yerde kaldı. İkili daha sonra tartışırken Bammou, Şener'e kafa attı. Ancak hakem Ali Şansalan iki oyuncuyu uyarmakla yetindi. Faslı golcü, böylece ligdeki F.Bahçe maçı öncesi cezalı duruma düşmekten kurtuldu. Şansalan'ın, Trabzonspor'un kupada Denizli ile deplasmanda oynadığı maçta Nwakaeme'ye gösterdiği sarı kart büyük tepkilere neden olmuş, Nijeryalı oyuncu, itirazları sonucu ikinci sarıdan oyun dışı kalmıştı. Şansalan'a dünkü kararı sonrası da G.Saraylı taraftarlar, sosyal medyada ateş püskürdü.



EROL HOCA REKORA KOŞUYOR

GEÇTIĞIMIZ sezon Yeni Malatyaspor'un başında 38 maçta 16 galibiyet alan Erol Bulut, bu sezon ise aynı rakama 26 karşılaşmada ulaştı. Alanyaspor'un genç teknik direktörü hanesine 1 galibiyet daha yazdırırsa kariyer rekorunu kırmış olacak.



11'DE 10 YAPTI

Aytemiz Alanyaspor, son 11 resmi maçında 10 galibiyet aldı. Turuncu-yeşilli takım bu süreçte sadece Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Kasımpaşa'ya 3-2 kaybetti.



FARKLI KAZANAN 11'İN 8'İ YOKTU!

FATİH Terim, Alanyaspor karşısına ligde 4-1 kazandıkları Kayserispor maçının 11'inden 8 farklı isimle çıktı. Muslera, Mariano, Donk, Seri, Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Adem Büyük, Alanyaspor karşısında yedek soyundu. Mariano, Ömer ve Adem oyuna sonradan girdi. Galatasaraylı taraftarlar, böylesine önemli bir maçta takımın yarısından fazlasının değiştiği için sitem etti