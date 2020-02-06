Terim’den Belhanda tepkisi

Alanyaspor karşısında futboluyla sınıfta kalan Belhanda, Fatih Terim'i de kızdırdı. Mücadelenin 9. dakikasında yaptığı bir hata sonrası kameralar Terim'e dönerken o sırada deneyimli teknik adamın, yardımcısı Hasan Şaş'a sitemde bulunduğu görüldü. A Spor ekranlarına yansıyan bu görüntüyü izleyen taraftarlar sosyal medyada Terim'in, Faslı yıldıza "Hasta, ruh hastası ya!" diyerek tepki gösterdiğini iddia etti.



ROTASYON BİZİM İÇİN MECBURİYDİ

GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor karşısında aldıkları yenilginin kupayı önemsemedikleri anlamına gelmediğini söyledi. Tecrübeli hoca, "Kupayı önemsiyoruz ve Galatasaray bir kupa varsa bunu almak ister. Rotasyon bizim için mecburiydi. Gerek Adem gerek Mariano mecburiydi. Oyun sırasında Linnes 'Grip yüzünden oynayamayacağım' deyince planlamadığımız bir değişiklik oldu. Henüz bitmedi. Golü yediğimiz 20. dakikaya kadar kalemizde bir şey görmedik. Bazı arkadaşlarımızı görmüş olduk. İstemediğimiz bir sonuç ancak Galatasaray için altından kalkılabilecek bir sonuç. Henüz daha son düdük çalmadı. Son düdüğe kadar kovalayacağız" dedi. Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ise "İyi mücadele ettik, çok koştuk. Bir iki tane daha fazla gol atabilirdik. Bu oyunu Fenerbahçe ile oynayacağımız maçta da bekliyorum. Hedefimiz en iyisini yapabilmek" diye konuştu.



TRİBÜNDEN KÜFÜR

G.Saray'ın yedek kulübesinin olduğu yerde istenmeyen olaylar yaşandı. Fatih Terim, kulübenin arkasındaki tribündeki taraftarlarla polemiğe girerken 4. hakem ve güvenliklere kendisine küfür edildiği söyledi.