Aslan kupada tur peşinde

G.SARAY, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında bugün Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk maçı 2-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, müsabakadan istediği sonucu alarak tur atlamaya çalışacak. Sahaya; Okan, Şener, Ahmet, Marcao, Linnes, Lemina, Seri, Belhanda, Jesse, Taylan, Onyekuru 11'iyle çıkması beklenen Aslan, gol yerse tur için 4 gol atmak zorunda kalacak. Türk Telekom Stadı'ndaki karşılaşma 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan yayınlanacak. Maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.



BUGÜN

20.30 GALATASARAY-A.ALANYA Y.Kemal Uğurlu

YARIN

17.00 BB. ERZURUM-TRABZON Erkan Özdemir

19.15 DG. SİVASSPOR-ANTALYA Fırat Aydınus