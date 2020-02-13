Acı galibiyet!

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, kararlarıyla G.Saraylı taraftarları çıldırttıSARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, mücadeleden dolayı oyuncularını kutlayıp camiaya mesaj gönderdi. Terim, "Son zamanlarda tansiyonu bu kadar yüksek bir maç oynamamıştık. Oyuncularımdan sahaya karakter koymalarını istemiştim. Bunu yaptılar. Alanya'yı yenmek bir tarafa 3 gol atıp, birçok gol kaçırmak ve sayılmayan gol... Yüzde 90 gol diyorlar.Hem ilk maçta hem de bu maçta" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı, 'Marafona 90+5'te vakit geçirmekten sarı kart gördü. F.Bahçe maçında 35'te görmüştü' yorumunu, "90+6'da" diye düzeltip, "O yüzden konuşmayacağım. Camianın sesini bekliyorum" diye konuştu.MEHMET ÖZCANADEM Büyük, maçtan sonra hakemin kararlarını eleştirdi: "Marinao'nun yaptığı ikinci ve üçüncü faule hemen kartlarını çıkardı.Rakip takım sürekli yerlere yatıp vakit geçirdi ama hakem göz yumdu. Bundan sonra şampiyonluğa odaklanacağız. Mayıslar bizimdir..."Ofsayt diye golü vermedi32. dakikada skor 1-1'ken G.Saray'ın Seri ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Emre Akbaba'nın yaptığı vuruşun ardından boşta kalan topu Seri ağlara gönderdi. Ancak kalecinin önünde yerde olan Adem için ofsayt bayrağı kalktı. Terim bu karara kenarda tepki gösterdi.MAÇIN uzatma dakikalarında ikinci sarı kartını gören Mariano, oyundan atılarak takımını 10 kişi bıraktı. Alanya'nın golünde hatası olan Brezilyalı yıldız, hafta sonu oynanacak Yeni Malatyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düştü.ALANYASPOR karşısında biri penaltıdan olmak üzere iki kez ağları havalandıran Adem Büyük, Galatasaray formasıyla bu sezon resmi maçlarda gol sayısını 9'a çakardı. Son 4 maçında 6 kez ağları sarsan sarıkırmızılı oyuncu, yokluğunda görev yaptığı Falcao'yu (6) da geçmeyi başardıSüper Lig'de zirve mücadelesini sürdüren, kupada da Galatasaray karşısında turu geçerek adını yarı finale yazdıran Aytemiz Alanyaspor, tarihinde ilk kez bunu başardı. Akdeniz ekibi bu sezona kadar en fazla son 16 turunda mücadele etmiş, geçtiğimiz sezon başardıkları bu tabloda Kasımpaşa'ya kaybetmişlerdi.KUPADA Galatasaray'ı elemeyi başaran ve takımı Türkiye Kupası'nda yarı finale taşıyan Aytemiz Alanyaspor'un hocası Erol Bulut üç sezonluk teknik direktörlük kariyerinde ikinci kez bu başarıyı gerçekleştirdi. 45 yaşındaki çalıştırıcı, geçtiğimiz sezon Malatyaspor ile yarı finale çıkmış, bu turda Galatasaray'a kaybederek final şansını kaçırmıştı.GALATASARAY geçen hafta ideal 11'iyle çıksaydı belki yine kaybederdi ama deplasmanda bu skoru bulurdu. 2-0'ın altından kalkabilecek oyunu ve taraftar nezdinde en memnun eden futbolu ortaya koydular ama tur için yetmedi. Onyekuru 11 başlayabilirdi. Adem yine görevini yaptı. Lemina'yı defans derinliğ-i ne çekip Seri'yi ortada yalnız bırakmak pek iyi fikir değil . Direkten dönen top, Emre Akbaba'nın net kaçırdığı maçta Galatasaray yarı finali görebilirdi de ama olmadı. Alanya'ya tebrikler. Maçı avuçlarının içinde tutamayan hakem iyi hakem değildir. Uğurlu'nun vücut dil i iyi değil. Antalya vakit geçirmek isteyecek ama o kaleciye o sarı kartı 90+'da çıkarmak dramdı.