Dörtlü final A Spor’dan izlenir

DARÜŞŞAFAKA-GALATASARAY

FUTBOLDAN sonra basketbolda da kupa heyecanı A Spor ekranlarında... Ankara'da bugün başlayacak olan ve Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nın yeni formatıyla ilk kez oynanacak olan Dörtlü Final organizasyonu A Spor'dan naklen yayınlanacak. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak ilk maç 17:30'da Darüşşafaka Tekfen ile Galatasaray Doğa Sigorta arasında. Darüşşafaka, çeyrek finalde kupanın 1 numaralı favorisi Anadolu Efes'i eleyip, büyük sürpriz yapmıştı. G.Saray da güçlü rakibi Tofaş'ı saf dışı bırakmıştı.



TÜRK TELEKOM-FENERBAHÇE BEKO

VE günün ikinci maçında son şampiyon Fenerbahçe Beko, çeyrek finalin bir diğer flaş takımı Türk Telekom ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerin, Pınar Karşıyaka'yı eleyerek ses getiren Türk Telekom ile olan zorlu sınavı saat 20.30'dan itibaren yine A Spor'da olacak. Bugün oynanacak iki yarı final mücadelesini kazanacak takımlar yarın 17.00'de yine Ankara Spor Salonu'nda kupa için hava atışına yükselecek. A Spor da 17:00'den itibaren finali naklen ve şifresiz olarak sporseverlere ulaştıracak.