Son bilet Antalya’nın

Türkiye Kupası'nda son yarı final bileti Antalya'nın oldu. İlk maçtaki 0-0'ın rövanşında Sivas'ta 1-1 berabere kalan Güney ekibi vizeyi aldıve Alanya'nın rakibi oldu. Yiğidolar, 32. dakikada golü buldu. Yatabare'nin pasında Yasin Öztekin penaltı noktasından topu ağlara gönderdi: 1-0. Antalyaspor, ikinci yarıya golle başladı. 49'da Amilton'un ortasında Doğukan Sinik ceza alanı içinde topu kontrol ettikten sonra vuruşunu yaptı ve skora denge getirdi: 1-1. Golden sonra ev sahibinin yoğun baskısı sonuç vermedi ve Antalyaspor adını son dörde yazdırdı.



BİR GÖRÜŞ: FATİH DOĞAN



Sivasspor'un kadrosu yetersiz

"A ntalyaspor 0-0'ın rövanşında soğuk Sivasspor deplasmanında buz keser" diye beklerken tam tersi oldu. Saha ve seyirci avantajı kar ve soğuk hava nedeniyle buhar olunca Sivas'ın dün yaşadığı acı tecrübenin birinci nedeni kalmayan kadro derinliği. Yatabare, Fernando toparladı derken dün gözler sakatlıkları nedeniyle Kone, Emre ve Marcelo'yu aradı. Rıza hocanın en büyük sıkıntısı kulübeye döndüğünde hamle yapacak oyuncularının olmamasıydı. Yenilmeden kupadan elenmek Sivas için acı bir durum ama sakatler takımı bu kadar sarsıyorsa lig için tehlike çanları çalıyor demektir. Bu yarış bu kadar sıkıntı ve rotasyonla sürdürülemez. Tamer Tuna ve takımını tebrik ederim. Kötü zemine rağmen özverili, akıllı, dengeli ve stratejik oynadılar. Hak edilmiş bir yarı final bileti aldılar.