Türkiye Kupası finali Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak

TFF'den yapılan açıklamada, 2019-2020 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinin 5 Mayıs'ta, yenilenen İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacağı duyuruldu.

Avrupa'nın 1 numaralı kupası olan Şampiyonlar Ligi'nde bu yıl dev final maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Final maçı öncesi stadın son durumunu görmek isteyen UEFA'nın resmi maç yapılması şeklinkdeki talebi değerlendiren TFF, Türkiye Kupası finalini Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynatma karar aldı.

Daha önce 21 Mayıs olarak belirlenen final tarihi ise 30 Mayıs'taki Devler Ligi finalinde dolayı 5 Mayıs'a alındı.

Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasının saati ise daha sonra kamuoyuna duyurulacak.

Öte yandan Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile Trabzonspor, Alanyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Turu geçen takımlar finalde şampiyonluk için mücadele edecek.