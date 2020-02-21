Türkiye Kupası finali Olimpiyat Stadı’nda

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanırken, finalin de günü ve yeri belli oldu. A Spor ve ATV tarafından bugüne kadar canlı olarak ekranlara gelen kupa heyecanında final müsabakasının adresi Atatürk Olimpiyat Stadı... 5 Mayıs'ta oynanacak final karşılaşmasında yenilenen stat görücüye de çıkacak. Atatürk Olimpiyat Stadı, 30 Mayıs'ta 2020 Şampiyonlar Ligi finaline de ev sahipliği yapacak. Türkiye Kupası finali, bu maç için prova niteliğinde olacak.