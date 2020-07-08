Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin tarihi ve saati belli oldu.
Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor kulüpleri arasında yapılacak Ziraat Türkiye Kupası finali, 29 Temmuz Çarşamba günü saat 21.30'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Trabzonspor yarı finalde Fenerbahçe'yi, Alanyaspor ise Antalyaspor'u elemişti.
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