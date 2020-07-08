Son dakika... Ziraat Türkiye Kupası finalinin tarihi belli oldu

Son dakika... Alanyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası finali 29 Temmuz'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Mücadele saat 21.30'da başlayacak.

Giriş: 08.07.2020 18:28 Güncelleme: 08.07.2020 19:04

Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin tarihi ve saati belli oldu.

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor kulüpleri arasında yapılacak Ziraat Türkiye Kupası finali, 29 Temmuz Çarşamba günü saat 21.30'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Trabzonspor yarı finalde Fenerbahçe'yi, Alanyaspor ise Antalyaspor'u elemişti.

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