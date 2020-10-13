CANLI | Ziraat Türkiye Kupası! Bergama Belediyespor - Manisaspor

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı A Spor'da devam ediyor.
Günün ilk maçı Çarşambaspor ile Yozgat 1959 arasında oynandı. Yeşilırmak Stadyumu'ndaki mücadeleyi 1-0 kazanan Yozgat 1959 tur atalayan taraf oldu. 14.30'da başlayan kupanın ikinci karşılaşmasında gülen taraf ise Altındağ'ı 2-1 yenen Çankaya FK oldu.
Bergama Belediyespor ile Manisaspor arasındaki günün üçüncü maçı da A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.Bergama Belediyespor - Manisaspor maçı yağış nedeniyle durdu! İşte o anlar
13 EKİM 2020 SALI
13:00 ÇARŞAMBASPOR 0-1 YOZGATSPOR 1959 FK
14:30 ALTINDAĞSPOR 1-2 ÇANKAYA FK
15:30 BERGAMA BELEDİYESPOR - MANİSASPOR - CANLI
14 EKİM 2020 ÇARŞAMBA
13:00 MARDİN FOSFAT SPOR - SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR - CANLI
15:00 BLD. KÜTAHYASPOR - BURSA YILDIRIM SPOR - CANLI
19:00 İÇEL İDMAN YURDU S.K. - CEYHANSPOR - CANLI
15 EKİM PERŞEMBE
13:00 52 ORDUSPOR FK - ARHAVİSPOR - CANLI
14:30 TOKATSPOR - ERBAASPOR - CANLI
19:00 ISPARTA 32 SPOR - KEMERSPOR 2003 - CANLI
*Karşılaşmalar dönüşümlü yayınlanacaktır.
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