CANLI | Ziraat Türkiye Kupası! Bergama Belediyespor - Manisaspor

Ziraat Türkiye Kupası'nda günün üçüncü maçı Bergama Belediyespor ile Manisaspor arasında oynanıyor. Saat 15.30'da başlayan karşılaşman A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor. Mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz...

Giriş: 13.10.2020 16:44 Güncelleme: 13.10.2020 16:45

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı A Spor'da devam ediyor.

Günün ilk maçı Çarşambaspor ile Yozgat 1959 arasında oynandı. Yeşilırmak Stadyumu'ndaki mücadeleyi 1-0 kazanan Yozgat 1959 tur atalayan taraf oldu. 14.30'da başlayan kupanın ikinci karşılaşmasında gülen taraf ise Altındağ'ı 2-1 yenen Çankaya FK oldu.

Bergama Belediyespor ile Manisaspor arasındaki günün üçüncü maçı da A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Bergama Belediyespor - Manisaspor maçı yağış nedeniyle durdu! İşte o anlar

13 EKİM 2020 SALI

13:00 ÇARŞAMBASPOR 0-1 YOZGATSPOR 1959 FK
14:30 ALTINDAĞSPOR 1-2 ÇANKAYA FK

15:30 BERGAMA BELEDİYESPOR - MANİSASPOR - CANLI

14 EKİM 2020 ÇARŞAMBA

13:00 MARDİN FOSFAT SPOR - SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR - CANLI
15:00 BLD. KÜTAHYASPOR - BURSA YILDIRIM SPOR - CANLI
19:00 İÇEL İDMAN YURDU S.K. - CEYHANSPOR - CANLI

15 EKİM PERŞEMBE

13:00 52 ORDUSPOR FK - ARHAVİSPOR - CANLI
14:30 TOKATSPOR - ERBAASPOR - CANLI
19:00 ISPARTA 32 SPOR - KEMERSPOR 2003 - CANLI

*Karşılaşmalar dönüşümlü yayınlanacaktır.

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