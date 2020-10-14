Belediye Kütahyaspor - Bursa Yıldırımspor | CANLI | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan ikinci gün karşılaşmalarıyla devam ediyor. Günün ilk mücadelesinde Mardin Fosfat sahasında Siirt İl Özel İdare'yi ağırladı. Deplasman ekibi Siirt, sahadan 3-0 galip ayrılarak tur atladı.

Günün ikinci maçı ise Kütahya Dumlupınar Stadyumu'nda oynanıyor. Belediye Kütahyaspor'un Bursa Yıldırımspor'u konuk ettiği mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz...





BELEDİYE KÜTAHYASPOR - BURSA YILDIRIMSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Belediye Kütahyaspor - Bursa Yıldırımspor müsabakası saat 15:00'te başladı. Karşılaşma A Spor'da canlı yayınlanıyor.



4 MAÇ TAMAMLANDI

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda 2020-2021 sezonu 1. turda yapılan 3 maçla start aldı. Kupanın 1. turunda Misli.com 3. Lig'de yer alan takımlardan 42'si mücadele ediyor. Maçlar, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle uygulanan yeni statü gereği tek maç üzerinden oynanıyor. Organizasyonda dün yapılan 3 karşılaşmanın ardından Yozgatspor 1959, Çankaya FK ve Bergama Belediyespor, 2. tura yükseldi.

İkinci günün ilk maçında ise Siirt İl Özel İdare, Mardin Fostat'ı 3-0 yenerek tur atladı.

Türkiye Kupası'nda 1. turda oynanan maçların sonuçları şöyle:

Çarşambaspor-Yozgatspor 1959: 0-1

Altındağspor-Çankaya FK: 1-2

Bergama Belediyespor-Manisaspor: 1-0

Siirt İl Özel İdare-Mardin Fostat: 0-3