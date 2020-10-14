Mardin Fosfat Spor - Siirt İl Özel İdaresi Spor | CANLI | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan ikinci gün karşılaşmalarıyla devam ediyor. Günün ilk mücadelesinde Mardin Fosfat sahasında Siirt İl Özel İdare'yi ağırlıyor.

Tek maç üzerinden oynanan maçta, kazanan taraf bir üst tura geçecek. Zorlu mücadelenin canlı yayınını haberimizden takip edebilirsiniz...

MARDİN FOSFAT - SİİRT İL ÖZEL İDARE (CANLI)

GOL | Mardin Fosfat Spor 0-1 Siirt İl Özel İdare

MARDİN FOSFAT - SİİRT İL ÖZEL İDARE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Mardin Fosfat - Siirt İl Özel İdare maçı 13:00'da başladı. Karşılaşma A Spor'da canlı yayınlanıyor.

3 MAÇ TAMAMLANDI

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda 2020-2021 sezonu 1. turda yapılan 3 maçla start aldı. Kupanın 1. turunda Misli.com 3. Lig'de yer alan takımlardan 42'si mücadele ediyor. Maçlar, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle uygulanan yeni statü gereği tek maç üzerinden oynanıyor. Organizasyonda dün yapılan 3 karşılaşmanın ardından Yozgatspor 1959, Çankaya FK ve Bergama Belediyespor, 2. tura yükseldi.

Türkiye Kupası'nda 1. turda oynanan maçların sonucu şöyle:

Çarşambaspor-Yozgatspor 1959: 0-1

Altındağspor-Çankaya FK: 1-2

Bergama Belediyespor-Manisaspor: 1-0