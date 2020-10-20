CANLI | İçel İdmanyurdu - Payasspor

Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci tur heyecanı devam ediyor. Günün ikinci maçında İçel İdmanyurdu ile Payasspor karşı karşıya geliyor. Mersin Stadyumu'ndaki mücadelede Özgür Reha Alıcı düdük çalıyor. A Spor'dan canlı yayınlanan mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz...

Giriş: 20.10.2020 17:00 Güncelleme: 20.10.2020 17:07

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan A Spor'da yaşanıyor.

Günün ilk maçında Belediye Kütahyaspor'u 2-1 yenen Darıca Gençlerbirliği tur atlayan takım oldu. İkinci mücadelede ise İçel İdmanyurdu ile Payasspor karşılaşıyor.

Saat 17.00'de başlayan karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanıyor. Özgür Reha Alıcı'nın yönettiği karşılaşmayı haberimizden takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER...

İçel İdmanyurdu: Sertaç, Burak, Ayberk, İsmail, Ekrem, Furkan, Tunahan, Aslan, Fazlı, Uğur, Yaşar

Payasspor: Erkan, Samed, Doğukan, Vedat, Mehmet, Oğuzhan, Altan, Mert, Koray, Hasan, Hakkı

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