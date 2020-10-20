Karşıyaka 3-0 Bergama | MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci tur heyecanı devam ediyor. Salı gününün son maçında İzmir'in köklü kulüplerinden Karşıyaka, sahasında Bergama Belediyespor'u konuk etti. Mücadele Karşıyaka'nın 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonucun ardından İzmir ekibi adını 3. tura yazdırırken konuk Bergama ise kupaya veda etti.

Giriş: 20.10.2020 19:58 Güncelleme: 20.10.2020 22:05

Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci tur heyecanı devam ediyor. Salı gününün son maçında İzmir'in köklü kulüplerinden Karşıyaka, sahasında Bergama Belediyespor'u konuk etti. Mücadele Karşıyaka'nın 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonucun ardından İzmir ekibi adını 3. tura yazdırırken konuk Bergama ise kupaya veda etti.

GOL | Karşıyaka 1-0 Bergama Belediyespor GOL | Karşıyaka 2-0 Bergama Belediyespor GOL | Karşıyaka 3-0 Bergama Belediyespor

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