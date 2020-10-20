Karşıyaka - Bergama | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. Günün kapanış mücadelesinde Karşıyaka, sahasında Bergama Belediyespor ile karşı karşıya geliyor.
İzmir Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Tayfun Sarı düdük çalıyor. Sarı'nın yardımcılıklarını ise Kürşathan Akın ve Tolga Atasoy yapıyor.
ASpor CANLI YAYIN
İLK 11'LER
Karşıyaka: Mehmet, Harun, Battal, Özkan, Namık Barış, Abdullah Cihan, Caner, Mustafa, Burak, Anıl, İlyas
Bergama: Süleyman, Halil ibrahim, Halil, Furkan, Ali, Egemen, Ahmet Mümin, Halil İbrahim Mızrap, Ali Şirin, Batuhan, Mustafa Yılmaz
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