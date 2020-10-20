Karşıyaka - Bergama | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. Günün kapanış mücadelesinde Karşıyaka, sahasında Bergama Belediyespor ile karşı karşıya geliyor.

İzmir Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Tayfun Sarı düdük çalıyor. Sarı'nın yardımcılıklarını ise Kürşathan Akın ve Tolga Atasoy yapıyor.

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER

Karşıyaka: Mehmet, Harun, Battal, Özkan, Namık Barış, Abdullah Cihan, Caner, Mustafa, Burak, Anıl, İlyas

Bergama: Süleyman, Halil ibrahim, Halil, Furkan, Ali, Egemen, Ahmet Mümin, Halil İbrahim Mızrap, Ali Şirin, Batuhan, Mustafa Yılmaz