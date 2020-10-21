CANLI | Tekirdağspor - Silivrispor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur heyecanı A Spor'da yaşanmaya devam ediyor. Saat 15.00'te başlayan mücadelede Tekirdağspor ile Silivrispor karşı karşıya geliyor. A Spor'dan naklen yayınlanan maçı Barkın Kara yönetiyor. Müsabakayı haberimizden takip edebilirsiniz...

Giriş: 21.10.2020 16:06

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur maçları ikinci gün de A Spor'da yayınlanıyor. Günün ilk maçında Erokspor ile Arnavutköy Belediyesi karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1, uzatmaları ise 3-3 sona eren müthiş karşılaşmada gülen taraf, penaltı atışlarında 4-2'lik üstünlük sağlayan Erokspor oldu.

A Spor ekranlarından canlı yayınlanan günün ikinci maçında ise Tekirdağspor ile Silivrispor karşılaşıyor. Saat 15.00'te başlayan müsabaka Namık Kemal Stadyumu'nda oynanıyor. Karşılaşmada Barkın Kara düdük çalıyor.

Zorlu maçı haberimizden canlı takip edebilirsiniz..


GOL | Tekirdağspor 0-1 Silivrispor GOL | Tekirdağspor 1-1 Silivrispor

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA DÜN OYNANAN MAÇLARIN SONUÇLARI ŞÖYLE:

Belediye Kütahyaspor 1-2 Darıca Gençlerbirliği
İçel İdmanyurdu 6-0 Payasspor
Karşıyaka 3-0 Bergama Belediyespor

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