Darıca Gençlerbirliği Kütahya’da turladı

Giriş: 21.10.2020 07:07
TÜRKİYE Kupası'nda Darıca Gençlerbirliği, deplasmanda Belediye Kütahyaspor'u 2-1 mağlup ederek bir üst tura çıkan takım oldu. 25'te Ahmet Özer'in golü ile konuk takım öne geçti. 55'te Kütahya, dengeyi Enes'in golü ile getirdi. 5 dakika sonra ise Küthya, Mustafa Demirel'in ikinci sarı karttan atılması ile 10 kişi kaldı. Darıca, 84'te Selman'ın golü ile sahadan 2-1 galip ayrılıp turu geçen taraf oldu.

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