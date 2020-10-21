Darıca Gençlerbirliği Kütahya’da turladı

TÜRKİYE Kupası'nda Darıca Gençlerbirliği, deplasmanda Belediye Kütahyaspor'u 2-1 mağlup ederek bir üst tura çıkan takım oldu. 25'te Ahmet Özer'in golü ile konuk takım öne geçti. 55'te Kütahya, dengeyi Enes'in golü ile getirdi. 5 dakika sonra ise Küthya, Mustafa Demirel'in ikinci sarı karttan atılması ile 10 kişi kaldı. Darıca, 84'te Selman'ın golü ile sahadan 2-1 galip ayrılıp turu geçen taraf oldu.