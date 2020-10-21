Fethiyespor 2-1 Nazilli Belediyespor | MAÇ SONUCU

A Spor'un yayınladığı Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. İkinci tur maçlarında günün kapanış karşılaşması Fethiye'de oynandı. Fethiyespor sahasında Nazilli Belediyespor'u ağırladı. Mücadelede kazanan taraf 2-1'lik skorla Fethiyespor oldu.

Bu sonucun ardından ev sahibi Fethiyespor adını Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tura yazdırdı. Nazilli Belediyespor ise son dakikalarda yediği golle kupaya veda etti.

GOLLER

GOL | Fethiyespor 0-1 Nazilli Belediyespor

GOL | Fethiyespor 1-1 Nazilli Belediyespor

GOL | Fethiyespor 2-1 Nazilli Belediyespor