Fethiyespor 2-1 Nazilli Belediyespor | MAÇ SONUCU

A Spor'un yayınladığı Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. İkinci tur maçlarında günün kapanış karşılaşması Fethiye'de oynandı. Fethiyespor sahasında Nazilli Belediyespor'u ağırladı. Mücadelede kazanan taraf 2-1'lik skorla Fethiyespor oldu.

Giriş: 21.10.2020 18:59 Güncelleme: 21.10.2020 21:13

A Spor'un yayınladığı Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. İkinci tur maçlarında günün kapanış karşılaşması Fethiye'de oynandı. Fethiyespor sahasında Nazilli Belediyespor'u ağırladı. Mücadelede kazanan taraf 2-1'lik skorla Fethiyespor oldu.

Bu sonucun ardından ev sahibi Fethiyespor adını Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tura yazdırdı. Nazilli Belediyespor ise son dakikalarda yediği golle kupaya veda etti.

GOLLER

GOL | Fethiyespor 0-1 Nazilli Belediyespor GOL | Fethiyespor 1-1 Nazilli Belediyespor GOL | Fethiyespor 2-1 Nazilli Belediyespor

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