İçel’den gol yağmuru

Giriş: 21.10.2020 07:07
KUPADA 2. turda İçel İdmanyurdu, Payasspor'u 6-0 yenerek tur atlayan ekip oldu. Akdeniz temsilcisi 13'te Aslan Gök ile gol perdesini açtı. 20'de Uğur Ayhan farkı ikiye çıkarırken Fazlı ile 30. dakikada skor 3-0'a geldi. 42'de penaltıdan Yaşar Çetin, durumu 4-0 yaptı. 70'te Gülhan Özdemir takımını 5-0 öne geçirirken kapanış golü Hakkı Tosun'un orta sahadan yaptığı vuruşla geldi.

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