Ziraat Türkiye Kupası

Yozgatspor 1959 Erbaa'yı eledi: 1-0
ZİRAAT TÜRKİYE Kupası 2. tur maçında Erbaaspor'u deplasmanda 1-0'lık skorla geçen Yozgatspor 1959, adını üçüncü tura yazdırdı. Konuk takımı galibiyete taşıyan gol 57. dakikada Fatih'ten geldi.
Derince, Çankaya'yı SAF DIŞI bıraktı: 3-0
BLD. Derincespor, evinde Çankaya Futbol Kulübü'nü net bir skorla geçerek, Türkiye Kupası macerasına 'devam' dedi. Enes Yılmaz, attığı iki golle maçın yıldızı oldu. Skoru Mehmet Bağlı ilan etti.
3.tur kura çekimi bugün A SPOR'da
KUPADA 3. eleme turu kuraları bugün çekilecek. Kupanın bu aşamasında turu geçen 23 takımın yanı sıra Süper Lig'den Yeni Malatya, Kayseri, Ankaragücü, Hatay, Erzurumspor, Karagümrük; TFF 1. Lig'den 18 takım, Misli.com 2. Lig'de mücadele eden 39 takım olmak üzere toplam 86 takım yer alacak. Saat 14.30'daki kura çekimi A Spor'dan yayınlanacak.
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