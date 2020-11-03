Adanaspor - 68 Aksaray Belediyespor | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı devam ediyor. Günün bir diğer maçında Adanaspor sahasında 68 Aksaray Belediyespor'u konuk ediyor. Kazananın adını bir üst tura yazdıracağı maçın canlı yayını haberimizde...

Giriş: 03.11.2020 15:36 Güncelleme: 03.11.2020 15:44

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. tur mücadelesinde Adanaspor ile 68 Aksaray Belediye karşı karşıya geliyor. 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Ömer Faruk Gültekin düdük çalıyor.

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER

Adanaspor: Yaşar, Ömer Çakı, Evren Korkmaz, Cenk Alptekin, Umut Sözen, Ömer Çiçek, Ahmet Bahçıvan, İsmail Erdoğan, Roni, Serhat Tunç, Ozan Papaker

68 Aksaray Belediye: Mehmet Akif Önal, Ömer Yıldırım, Muhammet Taha Şahin, İbrahim Konuksever, Vehbi Furkan Yıldırım, Gürcan Gözüm, Muzaffer Kahriman, Serkan Gürses, Güney Tutcuoğlu, Necmi Çoban, Mustafa Apardı

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