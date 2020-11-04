Bursaspor - Karşıyaka | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka'yı konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Ali Yılmaz yönetiyor.
Bursaspor - Karşıyaka maçının A Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz...
11'LER
Bursaspor: Ataberk, Cüneyt, Ozan İsmail, Çağatay, İsmail Can, Abdullah, Batuhan, Kerem, Eren, Tuğbey, Ertuğrul
Karşıyaka: Mehmet, Harun, Özkan, Namık, Caner, Mustafa, Burak, Onur, Battal, Anıl, İlyas
ASpor CANLI YAYIN
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