Fatih Karagümrük - Nevşehir Belediyespor | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük sahasında Nevşehir Belediyespor'u konuk ediyor. Kazananın adını 4. tura yazdıracağı maçın canlı yayını haberimizde...

Giriş: 04.11.2020 15:29 Güncelleme: 04.11.2020 16:15

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Fatih Karagümrük ile Nevşehir Belediyespor kritik mücadelede karşı karşıya geliyor.

Vefa Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Burak Pakkan yönetiyor. Mücadelenin canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

GOLLER

GOL | Fatih Karagümrük 0-1 Nevşehir Belediyespor GOL | Fatih Karagümrük 1-1 Nevşehir Belediyespor

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

Fatih Karagümrük - Nevşehir Belediyespor | CANLI
Giresunspor 2-0 Tekirdağspor | MAÇ SONUCU
Erzurumspor gol yağdırdı
Ankaragücü 1-2 Kocaelispor | MAÇ SONUCU
BB Erzurumspor 6-2 Karaköprü Belediyespor | MAÇ SONUCU
BİZE ULAŞIN