Fatih Karagümrük - Nevşehir Belediyespor | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Fatih Karagümrük ile Nevşehir Belediyespor kritik mücadelede karşı karşıya geliyor.
Vefa Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Burak Pakkan yönetiyor. Mücadelenin canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...
ASpor CANLI YAYIN
GOLLERGOL | Fatih Karagümrük 0-1 Nevşehir Belediyespor GOL | Fatih Karagümrük 1-1 Nevşehir Belediyespor
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.