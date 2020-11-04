Giresunspor - Tekirdağspor | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. Tur mücadelesinde Giresunspor ile Tekirdağspor karşı karşıya geliyor.
Giresun Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Semih Kurt yönetiyor. Kurt'un yardımcılıklarını ise Fatih Pazı ile Oğuzhan Yiğit Karpuz yapıyor.
ASpor CANLI YAYIN
GOLLERGOL | Giresunspor 1-0 Tekirdağspor GOL | Giresunspor 2-0 Tekirdağspor
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