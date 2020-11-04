Giresunspor - Tekirdağspor | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. tur karşılaşmasında Giresunspor sahasında Tekirdağspor'u konuk ediyor. Kazananın adını 4. tura yazdıracağı mücadelenin canlı yayını haberimizde...

Giriş: 04.11.2020 12:56 Güncelleme: 04.11.2020 13:31

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. Tur mücadelesinde Giresunspor ile Tekirdağspor karşı karşıya geliyor.

Giresun Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Semih Kurt yönetiyor. Kurt'un yardımcılıklarını ise Fatih Pazı ile Oğuzhan Yiğit Karpuz yapıyor.

ASpor CANLI YAYIN

GOLLER

GOL | Giresunspor 1-0 Tekirdağspor GOL | Giresunspor 2-0 Tekirdağspor

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