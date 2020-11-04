Kayserispor - Yomraspor | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, sahasında 3. Lig ekibi Yomraspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Emre Kargın yönetiyor. Kayserispor - Yomraspor maçını A Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz...

Giriş: 04.11.2020 17:57 Güncelleme: 04.11.2020 18:01

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, sahasında 3. Lig ekibi Yomraspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Emre Kargın yönetiyor.

Kayserispor - Yomraspor maçını A Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz...

11'LER

Kayserispor: Doğan, Attamah, Oğuzhan, Aziz, Adem, Alibec, Ackah, Muğdat, Emre Demir, İlhan Depe, İlhan Parlak

Yomraspor: Onur, Samet, Ahmet Baha, Abdulkadir, Mehmetcan, Orhan Gülle, Erhan, Mert Miraç, Ogün, Fatih, Doğukan

ASpor CANLI YAYIN

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