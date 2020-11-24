Adanaspor-Sakaryaspor | Bursaspor-1922 Konyaspor | CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turunda saat 19.00 seansında Adanaspor, Sakaryaspor'u konuk ediyor. Bir diğer karşılaşmada ise Bursaspor, 1922 Konyaspor'u ağırlıyor.
Her iki maçı da A Spor'dan dönüşümlü olarak canlı izleyebilirsiniz...GOL | Adanaspor 1-1 Sakaryaspor GOL | Adanaspor 0-1 Sakaryaspor
ASpor CANLI YAYIN
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