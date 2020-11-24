Adanaspor-Sakaryaspor | Bursaspor-1922 Konyaspor | CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turunda saat 19.00 seansında Adanaspor, Sakaryaspor'u konuk ediyor. Bir diğer karşılaşmada ise Bursaspor, 1922 Konyaspor'u ağırlıyor. Her iki maçı da A Spor'dan dönüşümlü olarak canlı izleyebilirsiniz...

Giriş: 24.11.2020 18:56 Güncelleme: 24.11.2020 19:42

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turunda saat 19.00 seansında Adanaspor, Sakaryaspor'u konuk ediyor. Bir diğer karşılaşmada ise Bursaspor, 1922 Konyaspor'u ağırlıyor.

Her iki maçı da A Spor'dan dönüşümlü olarak canlı izleyebilirsiniz...

GOL | Adanaspor 1-1 Sakaryaspor GOL | Adanaspor 0-1 Sakaryaspor

ASpor CANLI YAYIN

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