Adanaspor-Sakaryaspor | Bursaspor-1922 Konyaspor | CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turunda saat 19.00 seansında Adanaspor, Sakaryaspor'u konuk ediyor. Bir diğer karşılaşmada ise Bursaspor, 1922 Konyaspor'u ağırlıyor.

Her iki maçı da A Spor'dan dönüşümlü olarak canlı izleyebilirsiniz...

GOL | Adanaspor 1-1 Sakaryaspor

GOL | Adanaspor 0-1 Sakaryaspor