Antalyaspor-Pendikspor | Adana Demirspor-Afjet Afyonspor | CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turunda Antalyaspor, Pendikspor'u konuk ediyor. Bir diğer karşılaşmada ise Adana Demirspor, Afjet Afyonspor'u ağırlıyor.
Her iki maçı da dönüşümlü olarak A Spor'dan canlı izleyebilirsiniz...
ASpor CANLI YAYIN
ANTALYASPOR - PENDİKSPOR - GOLLER...GOL | Antalyaspor 1-0 Pendikspor
ADANA DEMİRSPOR - AFJET AFYONSPOR - GOLLER...GOL | Adana Demirspor 1-0 Afjet Afyonspor GOL | Adana Demirspor 2-0 Afjet Afyonspor GOL | Adana Demirspor 2-1 Afjet Afyonspor
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