Antalyaspor-Pendikspor | Adana Demirspor-Afjet Afyonspor | CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turunda Antalyaspor, Pendikspor'u konuk ediyor. Bir diğer karşılaşmada ise Adana Demirspor, Afjet Afyonspor'u ağırlıyor.

Her iki maçı da dönüşümlü olarak A Spor'dan canlı izleyebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

ANTALYASPOR - PENDİKSPOR - GOLLER...

GOL | Antalyaspor 1-0 Pendikspor

ADANA DEMİRSPOR - AFJET AFYONSPOR - GOLLER...

GOL | Adana Demirspor 1-0 Afjet Afyonspor

GOL | Adana Demirspor 2-0 Afjet Afyonspor

GOL | Adana Demirspor 2-1 Afjet Afyonspor