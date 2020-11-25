Antalyaspor-Pendikspor | Adana Demirspor-Afjet Afyonspor | CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turunda heyecan devam ediyor. 19.00 seansı maçlarında Antalyaspor, Pendikspor'u konuk ediyor. Bir diğer karşılaşmada ise Adana Demirspor, Afjet Afyonspor'u ağırlıyor. Her iki maçı da dönüşümlü olarak A Spor'dan canlı izleyebilirsiniz...

Giriş: 25.11.2020 18:58 Güncelleme: 25.11.2020 19:57

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turunda Antalyaspor, Pendikspor'u konuk ediyor. Bir diğer karşılaşmada ise Adana Demirspor, Afjet Afyonspor'u ağırlıyor.

Her iki maçı da dönüşümlü olarak A Spor'dan canlı izleyebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

ANTALYASPOR - PENDİKSPOR - GOLLER...

GOL | Antalyaspor 1-0 Pendikspor

ADANA DEMİRSPOR - AFJET AFYONSPOR - GOLLER...

GOL | Adana Demirspor 1-0 Afjet Afyonspor GOL | Adana Demirspor 2-0 Afjet Afyonspor GOL | Adana Demirspor 2-1 Afjet Afyonspor

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