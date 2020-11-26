Konyaspor- Manisa FK | Ziraat Türkiye Kupası CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.
Süper Lig ekibi Konyaspor sahasında TFF 2. Lig'de mücadele eden Manisa FK ile karşı karşıya geliyor.
Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Ramazan Keleş yönetiyor.
CANLI YAYIN
ASpor CANLI YAYIN
İLK 11'LER
Konyaspor: Ozan Can, Ahmet Çalık, Uğur, Alper, Skubic, Oğuz Kaan, Hurtado, Musa, Daci, Eduok, Miya
Manisa FK: Yusuf, Çağrı, Ömer, Yiğit, Ferhat, Mehmet Güven, Berkan, Erhan, Mehmet, Tayyib, Volkan
KONYASPOR - MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 19:00'da başlayan Konyaspor - Manisa FK maçı A Spor'da canlı yayınlanıyor.
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