Konyaspor- Manisa FK | Ziraat Türkiye Kupası CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. 4. tur mücadelesinde Konyaspor ile ile Manisa FK kozlarını paylaşıyor. Tek maç eleme sistemindeki mücadele Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanıyor. Mücadeleyi, sabah.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

Giriş: 26.11.2020 18:58 Güncelleme: 26.11.2020 19:00

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.

Süper Lig ekibi Konyaspor sahasında TFF 2. Lig'de mücadele eden Manisa FK ile karşı karşıya geliyor.

Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Ramazan Keleş yönetiyor.

CANLI YAYIN

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER

Konyaspor: Ozan Can, Ahmet Çalık, Uğur, Alper, Skubic, Oğuz Kaan, Hurtado, Musa, Daci, Eduok, Miya

Manisa FK: Yusuf, Çağrı, Ömer, Yiğit, Ferhat, Mehmet Güven, Berkan, Erhan, Mehmet, Tayyib, Volkan

KONYASPOR - MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 19:00'da başlayan Konyaspor - Manisa FK maçı A Spor'da canlı yayınlanıyor.

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