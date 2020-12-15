Galatasaray'ın Darıca Gençlerbirliği maçı 11'i belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı başladı. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray kupadaki ilk maçında sahasında, 3. lig ekiplerinden Darıca Gençlerbilirği'ni konuk ediyor. Mücadele öncesinde sarı-kırmızılıların ilk 11'i belli oldu...

Giriş: 15.12.2020 19:34 Güncelleme: 15.12.2020 20:08

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında bugün sahasında Misli.com 3. Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Karşılaşma A Spor'dan yayınlanacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, bir üst tura çıkacak.

İLK 11'LER

GALATASARAY: Okan, Şener, Emin, Luyindama, Omar, Etebo, Belhanda, Arda, Sekidika, Ömer, Ali Yavuz

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Gürkan, Berat, Selman, Erdem, Onuray, Metin, Yusuf, Ahmet, Mahmuthan, Fahrettin, Nebi

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede 90 dakikada eşitlik olması durumunda 15'er dakikalık iki uzatma oynanacak. Burada da eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışları turu geçen ekibi belirleyecek.

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