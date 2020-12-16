CANLI | Gaziantep FK - Kocaelispor

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Süper Lig ekibi Gaziantep FK, 2. Lig takımlarından Kocaelispor'u ağırlıyor. Gaziantep Kalyon Stadyumu'ndaki mücadele A Spor'dan canlı yayınlanıyor. Müsabakayı sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş: 16.12.2020 14:57 Güncelleme: 16.12.2020 15:03

Ziraat Türkiye Kupası'nın heyecanı A Spor'da yaşanmaya devam ediyor.

5. tur maçlarının ikinci gününde Süper Lig ekibi Gaziantep FK ile TFF 2. Lig temsilcisi Kocaelispor karşı karşıya geliyor.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'ndaki müsabakada Kadir Sağlam düdük çalıyor. Karşılaşam A Spor'dan naklen yayınlanıyor.

GOL | Gaziantep FK 0-1 Kocaelispor GOL | Gaziantep FK 1-1 Kocaelispor

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