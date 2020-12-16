CANLI | Gaziantep FK - Kocaelispor

Ziraat Türkiye Kupası'nın heyecanı A Spor'da yaşanmaya devam ediyor.
5. tur maçlarının ikinci gününde Süper Lig ekibi Gaziantep FK ile TFF 2. Lig temsilcisi Kocaelispor karşı karşıya geliyor.
Gaziantep Kalyon Stadyumu'ndaki müsabakada Kadir Sağlam düdük çalıyor. Karşılaşam A Spor'dan naklen yayınlanıyor.GOL | Gaziantep FK 0-1 Kocaelispor GOL | Gaziantep FK 1-1 Kocaelispor
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