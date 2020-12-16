Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor | CANLI

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Karacabey Belediyespor'u konuk ediyor. Ülker Stadı'nın ev sahipliği yaptığı karşılaşma, saat 21.00'de başladı. Müsabakayı hakem Emre Kargın yönetiyor. Karşılaşmayı, sabah.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu turda karşılaşmayı kazanan ekip, adını son 16 takım arasına yazdıracak.

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GOL | Fenerbahçe 1-0 Karacabey Belediyespor

Sarı-lacivertli takım, kupaya bu sezon 4. turdan dahil oldu. Fenerbahçe, bu turda Misli.com 2. Lig ekibi Sivas Belediyespor'u 4-0 yenerek saf dışı bıraktı.

Karacabey Belediyespor ise Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. turdan itibaren mücadele etti. Bu turda aynı ligde mücadele ettiği Ergene Velimeşespor'u eleyen Bursa temsilcisi, 4. turda ise büyük bir sürprize imza attı. Karacabey Belediyespor, Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'a penaltı atışları sonucu üstünlük kurarak 5. tura yükseldi.



Fenerbahçe: Altay, Novak, Serdar, Sadık, Nazım, Gustavo, Sosa, Ömer Faruk, Pelkas, Mert Hakan, Thiam

Karacabey Belediyespor: Veysel, Hasan, Sergen, Abdullah, Taşkın, Gökhan, Onur, Rasimcan, Berk Ali, Sadık Arda, Ömer