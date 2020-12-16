Trabzonspor 5-6 Adana Demirspor | MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında son şampiyon Trabzonspor, sahasında Adana Demirspor'u ağırladı. Son derece çekişmeli geçen maç sonunda tur atlayan taraf Adana Demirspor oldu. Adana ekibi bu sonuçla kendisini Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yazdırdı.



Normal süresi ve uzatma dakikaları 2-2 sona eren maçta Adana Demirspor'un golleri 47. dakikada Yunus Akgün ve 79. dakikada Mehmet Akyüz'den geldi. Ev sahibi Trabzonspor'un gollerini ise 55 ve 90+3'te Vitor Hugo kaydetti. Öte yandan bordo mavili takım 90+9'da Lewis Baker ile bir de penaltı atışından yararlanamadı. Penaltı pozisyonuna itirazda bulunan Adana Demirspor'un Senegalli stoperi Joher Rassoul kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Akdeniz ekibi kırmızı kart sonrası 30 dakikalık uzatma bölümünü 1 kişi eksik tamamladı.



Maçı penaltılara taşımayı başaran Adana Demirspor, bordo mavili takıma 4-3'lük üstünlük sağladı ve tur atlayan taraf oldu.



GOL | Trabzonspor 0-1 Adana Demirspor

GOL | Trabzonspor 1-1 Adana Demirspor

GOL | Trabzonspor 1-2 Adana Demirspor

GOL | Trabzonspor 2-2 Adana Demirspor

Trabzonspor 3-4 Adana Demirspor (PENALTILAR)