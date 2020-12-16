Trabzonspor - Adana Demirspor | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor.
Abdullah Avcı yönetiminde çıkışa geçen ve oynadığı 4 maçta 8 puan toplayan Trabzonspor, kupada Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor.
Saat 18.15'te başlayan müsabaka A Spor'dan canlı yayınlanıyor.
ASpor CANLI YAYIN
İLK 11'LER
Trabzonspor: Erce, Pereira, Edgar, Hugo, Faruk Can, Kamil Ahmet, Flavio, Lewis Baker, Bilal, Diabate, Plaza.
Adana Demirspor: Vedat, Chedjou, Tayyip Talha, Rassoul, Semih, Gökhan İnler, Hamidou Traore, Alattin Hamza, Kosecki, Sedar, Lanzafame
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