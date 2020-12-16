Trabzonspor - Adana Demirspor | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Trabzonspor, sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Medical Park Stadyumu'ndaki mücadele saat 18.15'te başladı ve karşılaşmada Alper Çetin düdük çalıyor. A Spor'dan naklen yayınlanan müsabakayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Giriş: 16.12.2020 17:16 Güncelleme: 16.12.2020 19:06

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor.

Abdullah Avcı yönetiminde çıkışa geçen ve oynadığı 4 maçta 8 puan toplayan Trabzonspor, kupada Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor.

Saat 18.15'te başlayan müsabaka A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER

Trabzonspor: Erce, Pereira, Edgar, Hugo, Faruk Can, Kamil Ahmet, Flavio, Lewis Baker, Bilal, Diabate, Plaza.

Adana Demirspor: Vedat, Chedjou, Tayyip Talha, Rassoul, Semih, Gökhan İnler, Hamidou Traore, Alattin Hamza, Kosecki, Sedar, Lanzafame

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