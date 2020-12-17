Antalyaspor - Boluspor | CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Antalyaspor, Boluspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetiyor. Antalyaspor - Boluspor maçını A Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz... Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Antalyaspor, Boluspor'u konuk ediyor Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetiyor. Antalyaspor - Boluspor maçını A Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz...
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