Antalyaspor - Boluspor | CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Antalyaspor, Boluspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetiyor. Antalyaspor - Boluspor maçını A Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz...

Giriş: 17.12.2020 14:59 Güncelleme: 17.12.2020 15:09

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Antalyaspor, Boluspor'u konuk ediyor Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetiyor.

Antalyaspor - Boluspor maçını A Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz...

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