Başakşehir 7-0 Turgutluspor | MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde, geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Başakşehir, sahasında Turgutluspor’u konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan mücadele ev sahibinin 7-0 üstünlüğü ile tamamlandı ve turuncu lacivertliler adını son 16'ya yazdırdı.

Giriş: 17.12.2020 17:52 Güncelleme: 17.12.2020 21:03

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde, geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Başakşehir, sahasında Turgutluspor'u konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele ev sahibinin 7-0 üstünlüğü ile tamamlandı ve turuncu lacivertliler adını son 16'ya yazdırdı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren goller, Aleksic, Demba Ba, Kerim Frei, Chadli ve Gulbrandsen (3)'den geldi.

GOL | Başakşehir 1-0 Turgutluspor GOL | Başakşehir 2-0 Turgutluspor GOL | Başakşehir 3-0 Turgutluspor

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