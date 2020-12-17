Başakşehir 7-0 Turgutluspor | MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde, geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Başakşehir, sahasında Turgutluspor'u konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele ev sahibinin 7-0 üstünlüğü ile tamamlandı ve turuncu lacivertliler adını son 16'ya yazdırdı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren goller, Aleksic, Demba Ba, Kerim Frei, Chadli ve Gulbrandsen (3)'den geldi.

GOL | Başakşehir 1-0 Turgutluspor

GOL | Başakşehir 2-0 Turgutluspor

GOL | Başakşehir 3-0 Turgutluspor