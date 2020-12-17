Başakşehir - Turgutluspor | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde, geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Başakşehir, sahasında Turgutluspor'u konuk ediyor.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 18.45'te başlayan maçı, hakem Turgut Doman yönetiyor.
ASpor CANLI YAYIN
İLK 11'LER
Başakşehir: Volkan Babacan, Muhammed, Mahmut, Ravil, Cemali, Berkay, Giuliano, Chadli, Aleksic, Kerim Frei, Demba Ba
Turgutluspor: Can, Sinan, Mehmet, Emre Keskin, Mert, Samed, Ferhat, Rıdvan, Muhammet Beşir, Emre Nasuh, Muhammet HaşimGOL | Başakşehir 1-0 Turgutluspor
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