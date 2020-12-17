Başakşehir - Turgutluspor | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde, geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Başakşehir, sahasında Turgutluspor’u konuk ediyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 18.45’te başlayan maçı, hakem Turgut Doman yönetiyor. A Spor’un canlı olarak yayınladığı maçı haberimizden izleyebilirsiniz…

Giriş: 17.12.2020 17:52 Güncelleme: 17.12.2020 19:32

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde, geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Başakşehir, sahasında Turgutluspor'u konuk ediyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 18.45'te başlayan maçı, hakem Turgut Doman yönetiyor.

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan Babacan, Muhammed, Mahmut, Ravil, Cemali, Berkay, Giuliano, Chadli, Aleksic, Kerim Frei, Demba Ba

Turgutluspor: Can, Sinan, Mehmet, Emre Keskin, Mert, Samed, Ferhat, Rıdvan, Muhammet Beşir, Emre Nasuh, Muhammet Haşim

GOL | Başakşehir 1-0 Turgutluspor

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