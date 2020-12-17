CANLI | Sivasspor - Giresunspor

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Sivasspor sahasında Giresunspor'u konuk ediyor. Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki mücadele A Spor'dan canlı yayınlanıyor. Sivasspor - Giresunspor maçını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş: 17.12.2020 17:01 Güncelleme: 17.12.2020 17:01

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Sivasspor'un konuğu Giresunspor.

Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki müsabaka saat 17.00'de başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor. Maçta Sarper Barış Saka düdük çalıyor.

Tek maç eleme sistemiyle oynanan maçı kazanan taraf adını son 16 turuna yazdıracak.

İLK 11'LER...

Sivasspor: Ali, Uğur, Appindangoye, Barış, Ziya, Robin, Felix, Kerem Atakan, Fajr, Kone, Ninga.

Giresunspor: Gökhan, Kerem Kalafat, İshak, Traore, Helder, Sergen, Himmet, Uzodimma, Madinda, Yasin, Fatih.

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