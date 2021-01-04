Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan fırtınası! Haftaya başlıyor...

Süper Lig ekipleri ile alt liglerdeki takımların heyecanlı maçlarına sahne olan Ziraat Türkiye Kupası'nda maçlar haftaya başlayacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda Bursaspor, Göztepe'yi; Adana Demirspor da Trabzonspor'u eleyerek sürprizlere ima atmıştı. Geçtiğimiz senelerde de kupada başarılı bir grafik çizen Tuzlaspor da Gençlerbirliği takımını elemişti.

Giriş: 04.01.2021 11:42 Güncelleme: 04.01.2021 11:48

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları 12 Ocak Salı günü başlayacak. Batuhan Kör, Ali Akman, Burak Kapacak gibi genç oyuncularıyla dikkat çeken Bursaspor, evinde Antalyaspor'u ağırlayacak. 15:45'teki maçın ardından 18:45'te Demir Grup Sivasspor ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Akşam 20:45'te ise Yeni Malatyaspor evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HEYECANI DEVAM EDİYOR!

Türkiye Kupası'nda heyecan 13 Ocak Çarşamba günü de devam edecek. İttifak Holding Konyaspor evinde Sumudica'nın öğrencilerini ağırlayacak. Konyaspor - Gaziantep FK maçı saat 15:45'te başlayacak. 18:45'te ise Tuzlaspor evinde Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

14 Ocak'ta ise Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurum'u konuk edecek. 20:45'te ise Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda atılan en güzel 10 gol

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