Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan fırtınası! Haftaya başlıyor...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları 12 Ocak Salı günü başlayacak. Batuhan Kör, Ali Akman, Burak Kapacak gibi genç oyuncularıyla dikkat çeken Bursaspor, evinde Antalyaspor'u ağırlayacak. 15:45'teki maçın ardından 18:45'te Demir Grup Sivasspor ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Akşam 20:45'te ise Yeni Malatyaspor evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HEYECANI DEVAM EDİYOR!

Türkiye Kupası'nda heyecan 13 Ocak Çarşamba günü de devam edecek. İttifak Holding Konyaspor evinde Sumudica'nın öğrencilerini ağırlayacak. Konyaspor - Gaziantep FK maçı saat 15:45'te başlayacak. 18:45'te ise Tuzlaspor evinde Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

14 Ocak'ta ise Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurum'u konuk edecek. 20:45'te ise Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

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