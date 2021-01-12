Galatasaray Yeni Malatyaspor deplasmanında! Hedef çeyrek final...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final bileti almak için sahaya çıkıyor. Malatya'da oynanacak karşılaşmayı Özgür Yankaya yönetecek. Maçın hakemi ise Özgür Yankaya. 20.45'te başlayacak maç ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Müsabakayı sabah.com.tr'den de canlı olarak takip edebilirsiniz. Sarı kırmızılılarda Fernando Muslera, Radamel Falcao, Feghouli, Ryan Donk kafilede yer almadı.
YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Futbolseverlerin büyük bir ilgiyle beklediği Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı bu akşam saat 20:45'te başlayacak. Karşılaşma ATV'den canlı olarak ekranlara gelecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nda pandemi dönemi nedeniyle rövanş maçları oynanmıyor. Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçının uzatmalara hatta penaltılara gitme durumu da söz konusu.
İŞTE MUHTEMEL İLK 11'LER...
YENİ MALATYASPOR
Abdulsamed, Zeki Yavru, Wallace, Semih Kaya, Bülent Cevahir, Youssouf, Ahmed İldiz, Mustafa Eskihellac, Olcay Şahan, Adem Büyük, Umut Bulut
GALATASARAY
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