Galatasaray zorlu deplasmanda çeyrek final bileti arıyor! Yeni Malatysapor - Galatasaray (CANLI)

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 tur heyecanı devam ediyor. Galatasaray, Malatya deplasmanında tur için sahaya çıkıyor. Fatih Terim, bu maçta uzun süre sonra Babel'e ilk 11'de forma şansı verdi. Kalede ise Okan Koçuk yerine Fatih Öztürk forma giyecek. Karşılaşmayı Özgür Yankaya yönetecek. Bu heyecan dolu karşılaşma ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Futbolseverlerin büyük bir ilgiyle beklediği Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı başladı. Karşılaşma ATV'den canlı olarak ekranlara geliyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nda pandemi dönemi nedeniyle rövanş maçları oynanmıyor. Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçının uzatmalara hatta penaltılara gitme durumu da söz konusu.
İLK 11'LER BELLİ OLDU!
YENİ MALATYASPOR
Ertaç, Chebake, Wallace, Semih Kaya, Hadebe, Youssouf, Zeki, Fofana, Umut, Adem Büyük, Kubilay Kanatsızkuş
GALATASARAY
Fatih Öztürk, Lınnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Babel, Dıagne
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