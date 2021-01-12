Son 16 tur heyecanı... Bursaspor evinde Antalyaspor'u ağırlıyor... (CANLI)

Bu sezon altyapısından çıkan gençlerle Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna kalan Bursaspor, kendi sahasında Antalyspor'u konuk ediyor. Bursaspor'da Ali Akman, Batuhan Kör ve İsmail Çokçalış gibi isimler dikkat çekiyor. Bu futbolcular U-21 milli takımına çağrıldı. Antalyaspor ise evinde 6-0 kaybettiği maçtan sonra mağlup olmadı. İki takımın ilk 11'leri de belli oldu. Maçta Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor.

Giriş: 12.01.2021 14:47 Güncelleme: 12.01.2021 16:03

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 tur maçları bugün başladı. Gençleriyle adından söz ettiren Bursaspor ile Ersun Yanal yönetimindeki Antalyaspor çeyrek finale çıkmak için mücadele ediyor. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak maç 15:45'te başlayacak, karşılaşma A Spor'dan canlı olarak ekranlara geliyor.

CANLI SKOR

BURSASPOR: 0

ANTALYASPOR: 1

Goller: 6' Hakan Özmert (PEN)

GOL | Bursaspor 0-1 Antalyaspor

BURSASPOR - ANTALYASPOR İLK 11'LER BELLİ OLDU

BURSASPOR

Ataberk, Onur, Cüneyt, Emirhan, Burak Kapacak, Özer, Aykut, Ali, Furkan Emre, Burak Altıparmak, Batuhan Kör

YEDEKLER

Canberk, Ramazan, Ozan, Çağatay, İsmail Can, Recep, Kerem, Eren, Tuğbey, Ertuğrul

ANTALYASPOR

Ferhat, Bünyamin, Naldo, Kudriashov, Eren, Imeri, Hakan, Doğukan, Sam, Gökdeniz, Jahovic

YEDEKLER

Doğukan, Enes, Ersan, Nuri Şahin, Orgill, Mevlüt Han, Fredy, Serdar Poyraz, Adem, Ali Eren

Bursaspor, bugünkü Fraport-TAV Antalyaspor maçında 'Beyaz' formayla sahada olacak. Karşılaşma saatinde Bursa'da hava sıcaklığı 20 olacak, A Spor'da yayınlanacak karşılaşmayı Yasin Kol yönetecek. Yasin Kol'un yardımcılıklarını Mehmet Şahan Yılmaz ve Utku Tunavelioğlu yapacak.

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