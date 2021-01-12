Son 16 tur heyecanı... Bursaspor evinde Antalyaspor'u ağırlıyor... (CANLI)

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 tur maçları bugün başladı. Gençleriyle adından söz ettiren Bursaspor ile Ersun Yanal yönetimindeki Antalyaspor çeyrek finale çıkmak için mücadele ediyor. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak maç 15:45'te başlayacak, karşılaşma A Spor'dan canlı olarak ekranlara geliyor.
CANLI SKOR
BURSASPOR: 0
ANTALYASPOR: 1
Goller: 6' Hakan Özmert (PEN)GOL | Bursaspor 0-1 Antalyaspor
BURSASPOR - ANTALYASPOR İLK 11'LER BELLİ OLDU
BURSASPOR
Ataberk, Onur, Cüneyt, Emirhan, Burak Kapacak, Özer, Aykut, Ali, Furkan Emre, Burak Altıparmak, Batuhan Kör
YEDEKLER
Canberk, Ramazan, Ozan, Çağatay, İsmail Can, Recep, Kerem, Eren, Tuğbey, Ertuğrul
ANTALYASPOR
Ferhat, Bünyamin, Naldo, Kudriashov, Eren, Imeri, Hakan, Doğukan, Sam, Gökdeniz, Jahovic
YEDEKLER
Doğukan, Enes, Ersan, Nuri Şahin, Orgill, Mevlüt Han, Fredy, Serdar Poyraz, Adem, Ali Eren
Bursaspor, bugünkü Fraport-TAV Antalyaspor maçında 'Beyaz' formayla sahada olacak. Karşılaşma saatinde Bursa'da hava sıcaklığı 20 olacak, A Spor'da yayınlanacak karşılaşmayı Yasin Kol yönetecek. Yasin Kol'un yardımcılıklarını Mehmet Şahan Yılmaz ve Utku Tunavelioğlu yapacak.Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 heyecanı başlıyor! İşte şimdiye kadar atılan en güzel 20 gol
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