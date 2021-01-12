Türkiye Ziraat Kupası maçları A Spor'da! A Spor canlı izle

Türkiye Ziraat Kupası maçlarının heyecanı A Spor'da devam ediyor. Bugün saat 15:45'te başlayacak Bursaspor - Antalyaspor ve saat 18:45'te başlayacak Sivasspor - Adana Demirspor maçları A Spor ekranlarında canlı yayınlanacak. A Spor canlı yayın linki...

Giriş: 12.01.2021 14:52

Türkiye Ziraat Kupası'nda son 16 turu heyecanı A Spor ekranlarında devam ediyor. 12 Ocak Salı günü A Spor canlı yayın akışında bugün 2 maç oynanacak.

Saat 15:45'te başlayacak olan Bursaspor - Antalyaspor maçı ve 18:45'te başlayacak olan Sivasspor - Adana Demirspor maçların A Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

2 TAKIM ARASINDAKİ MAÇLAR

Bursaspor - Antalyaspor arasındaki oynanan son 5 maçta Bursaspor 2 galibiyet alırken 3 maçı da Antalyaspor kazandı.

Sivasspor - Adana Demirspor arasında oynanan son 5 maçta ise 3 maçta Sivasspor galip gelirken 2 maç da berabere sonuçlandı.

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